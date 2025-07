Meloni e i dazi di Trump: impatti e strategie politiche attuali

Nel contesto politico italiano, l’attenzione si sposta sulle prossime sfide per il governo di Giorgia Meloni, che si avvia verso il terzo anno di legislatura. Recentemente, l’annuncio dei dazi da parte degli Stati Uniti ha sollevato interrogativi sull’impatto economico su un’Italia già afflitta dalla crisi. Meloni, da leader di governo, ha dimostrato una certa stabilità, avendo governato senza crisi significative se non per le dimissioni di un ministro. Esprime la volontà di ricandidarsi per il prossimo ciclo elettorale previsto nel 2027 e sembra non avere concorrenti nella sua coalizione.

All’interno della squadra di governo, i dissidi tra Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno distolto l’attenzione dalla figura di Meloni, la cui capacità di governare senza grandi battute d’arresto è notevole. Le elezioni regionali imminenti, così come la selezione di candidati per i sindaci, rimangono questioni cruciali per il suo partito. Le opposizioni, unite, potrebbero rappresentare una vera sfida, ma questa unità appare difficile da realizzare.

Meloni, che ha promesso riforme significative, sembra aver adottato un approccio cauto, rinviando le questioni più controverse, come quelle relative all’autonomia regionale e alla giustizia. Il suo governo ha dovuto affrontare molteplici crisi internazionali, senza che questo minasse seriamente il suo operato. Il rapporto con Francesca Albanese, relatrice ONU, ha generato un’altra dimensione di tensione, particolarmente in seguito alle critiche ricevute da esponenti statunitensi. Tuttavia, il governo italiano ha mantenuto un silenzio sorprendente su questa vicenda, riflettendo una strategia di contenimento e gestione delle relazioni internazionali che potrebbe giovare a Meloni nel lungo periodo.