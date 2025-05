Meloni e Frederiksen: Incontro su Ucraina e Migrazioni

Oggi, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma la sua omologa danese Mette Frederiksen, affrontando vari temi, tra cui la guerra in Ucraina. Meloni ha evidenziato le differenze di percezione della minaccia russa tra i due Paesi: mentre la Danimarca sente l’urgenza della situazione nel nord Europa, l’Italia avverte le ripercussioni nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente, sottolineando l’interconnessione tra le due nazioni.

Meloni ha espresso la mancanza di progressi concreti da parte della Russia per quanto riguarda la pace e ha lodato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la sua disponibilità a negoziare. Ha indicato di essere in contatto con vari leader europei e con gli Stati Uniti per avviare un nuovo ciclo negoziale, ribadendo l’importanza di garantire sicurezza all’Ucraina. La premier ha sottolineato che i negoziati devono essere seri e guidati dalla volontà di tutti gli attori coinvolti.

Per quanto riguarda la questione migratoria, Frederiksen ha concordato con Meloni sulla necessità di limitare gli ingressi di migranti in Europa. Ha dichiarato l’importanza di controllare le frontiere esterne per garantire sicurezza ai cittadini europei e ha proposto di avviare un confronto all’interno dell’UE per affrontare la questione. Meloni ha aggiunto che è necessario sviluppare nuovi strumenti per contrastare l’immigrazione clandestina, portando come esempio la situazione in Albania per dissuadere i migranti dai percorsi rischiosi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com