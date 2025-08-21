Meloni e Foti: accordo europeo su Nato e Ucraina

28.1 C
Il ministro Tommaso Foti ha affermato che la proposta di Giorgia Meloni di estendere l’articolo 5 della NATO all’Ucraina, inizialmente criticata dalla sinistra italiana, ha ora ottenuto consenso in Europa e negli Stati Uniti. In un’intervista a Il Tempo, Foti ha evidenziato che la pace non è più un obiettivo irraggiungibile, ma è necessario comprendere la reale intenzione di Putin di negoziare.

Foti ha anche difeso il ruolo internazionale di Meloni, stigmatizzando l’atteggiamento critico della sinistra, che sembra invidiare il riconoscimento globale della premier. Accusando l’opposizione di danneggiare l’Italia con attacchi pregiudiziali, il ministro ha espresso la necessità di una maggiore solidarietà e sostegno alla posizione del governo italiano in ambito internazionale.

