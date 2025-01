Meloni da Trump, il (vero) motivo della visita a Mar-a-Lago: cosa sappiamo

Cecilia Sala sarebbe stata “il vero motore” della visita segreta di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, dove ha incontrato Donald Trump. Fonti informate hanno rivelato all’Adnkronos che la recente “escalation” delle tensioni, con l’Iran che ha ufficialmente collegato la detenzione della giornalista a Teheran con l’arresto di Mohammed Abedini a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, ha spinto per un contatto diretto urgente tra la premier italiana e l’ex presidente americano.

Giorgia Meloni ha condiviso sui social un post che esprime gratitudine a Trump per l’accoglienza, sottolineando l’intenzione di lavorare insieme, accompagnato dalle bandiere italiana e americana. Nei giorni precedenti si era parlato di una missione della Meloni in Florida, soprattutto dopo che era emerso che non sarebbe andata a Washington per l’insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio. Tuttavia, la tempistica della visita è stata influenzata dagli sviluppi della “guerra ombra” tra Stati Uniti e Iran, come definita dal “Wall Street Journal”, che ha coinvolto anche l’Italia.

Nella notte, il “New York Times” ha citato una fonte a conoscenza dell’incontro, affermando che Meloni avrebbe esercitato pressioni “in modo aggressivo” per discutere della questione legata all’Iran. La situazione geopolitica, quindi, si intreccia con le dinamiche politiche interne e internazionali, evidenziando un interesse crescente della Italia nei confronti di questioni di sicurezza globali che coinvolgono Stati Uniti e Iran.

Questa visita a Mar-a-Lago si inserisce in un contesto di crisi che sta interessando non solo le relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche la posizione dell’Italia sul panorama geopolitico globale, dove la sicurezza e la cooperazione internazionale giocano un ruolo sempre più cruciale. La visita e l’incontro sono stati dunque chiave per rafforzare la collaborazione tra Roma e Washington in un periodo di tensioni internazionali e di sfide strategiche.