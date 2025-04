Meloni da Trump il 17 aprile, incontro sui dazi: l’annuncio

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si recherà a Washington il 17 aprile per un incontro ufficiale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, focalizzandosi sulla questione dei dazi. L’annuncio è stato fatto il 8 aprile durante una riunione con le categorie produttive a Palazzo Chigi, dove Meloni ha sottolineato l’importanza di unire gli sforzi per affrontare le trattative con gli USA.

Meloni ha proposto l’idea di azzerare i dazi reciproci sui prodotti industriali, un’iniziativa sostenuta anche dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per l’incertezza riguardo allo scenario futuro, che potrebbe includere l’eventuale permanenza dei dazi statunitensi e il loro impatto su vari settori. Ha anche sottolineato i punti di forza dell’Italia, come la recente certificazione di credibilità economica internazionale da parte dell’agenzia di rating Fitch e il progresso del Paese verso gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Durante l’incontro, Meloni ha esortato le categorie produttive a collaborare, avvertendo che la sfida economica attuale è complessa e richiede un fronte comune. Ha riaffermato la necessità di affrontare la crisi come un’opportunità per rendere l’economia italiana più competitiva. Ha sottolineato che se l’Europa continuerà a sovraregolamentare, rischierà di non sopravvivere, affrontando altresì il problema della protezione del mercato interno dall’influenza delle sovrapproduzioni asiatiche, in linea con la proposta di una task force per la sorveglianza delle importazioni avanzata dalla Commissione Ue.