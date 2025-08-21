Meloni critica Netanyahu per Cisgiordania e diritti umani

Giorgia Meloni ha espresso la sua condanna riguardo alla decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di espandere le costruzioni in Cisgiordania. Meloni ha sottolineato che tali azioni potrebbero compromettere ulteriormente il già fragile processo di pace nella regione.

Durante un’intervista, la leader di Fratelli d’Italia ha evidenziato che la crescita degli insediamenti ebraici ostacola ogni tentativo di dialogo e cooperazione tra israeliani e palestinesi. Ha inoltre ribadito la necessità di ripristinare la fiducia e di impegnarsi per un futuro pacifico, basato sul rispetto reciproco e sulla coesistenza.

Meloni ha esortato la comunità internazionale ad intervenire, ritenendo vitale trovare una soluzione che tenga conto delle istanze di entrambe le parti. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla questione israelo-palestinese, che continua a essere al centro dell’attenzione globale, richiedendo una risposta coordinata e efficace.

Questo intervento rafforza la posizione del governo italiano, che si è sempre dichiarato a favore di una soluzione negoziata al conflitto. Meloni, consapevole dell’importanza di sostenere il dialogo, ha sottolineato l’urgenza di evitare ulteriori tensioni nella regione.