Meloni cresce ancora, chi sale e chi scende nel sondaggio politico di La7: i dati

Il recente sondaggio Swg per il Tg La7 evidenzia un incremento nelle intenzioni di voto di partiti come Fratelli d’Italia, che registra un +0,4%, seguito dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega con +0,3%, e dai Verdi e dalla Sinistra con +0,2%. Al contrario, il Partito Democratico e Forza Italia mostrano un lieve calo, entrambi con un -0,2%. Tra i partiti minori, Azione e Italia Viva scendono dello 0,1%, mentre +Europa perde lo 0,2%. Sud Chiama Nord rimane stabile, mentre altre liste registrano una flessione dello 0,4%. È interessante notare che cresce di tre punti percentuali la quota di persone che non esprimono un’opinione.

In merito al gradimento del governo, il sondaggio rivela una diminuzione della fiducia nell’efficacia delle azioni dell’esecutivo, che passa dal 49% nell’ottobre 2022 al 39% ad aprile 2025. La fiducia nei confronti di Giorgia Meloni rimane pressoché invariata: dal 40% nell’ottobre 2022 si abbassa solo di un punto, attestandosi al 39% ad aprile 2025. Questi dati riflettono una situazione politica in evoluzione, con alcuni partiti che emergono e altri che perdono terreno, indicando un possibile cambiamento nell’orientamento degli elettori italiani.