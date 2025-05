Meloni contro Renzi, botta e risposta in Senato al premier time

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi al Senato durante il premier time. Renzi ha chiesto alla presidente del Consiglio se fosse “un gesto coerente” non dimettersi nel caso di bocciatura della riforma sul premierato e delle altre riforme del governo. Meloni ha risposto, “A parte sulle preferenze, mi è sfuggita la sua domanda…”, e ha aggiunto: “Mi ha chiesto di dimissioni in caso di bocciatura del referendum. Lo farei anche volentieri, ma non farei mai niente che ha già fatto lei”.

Renzi ha risposto sottolineando gli elementi della sua esperienza di governo: “La presidente del Consiglio ha detto che non farà mai quello che ho fatto io? Ce ne siamo accorti… Noi abbiamo fatto la riforma del lavoro, Industria 4.0, gli 80 euro. La nostra è stata una stagione di riforme”, ha dichiarato. Ha anche evidenziato come la sua era fosse caratterizzata da una maggiore civiltà politica, in cui la maggioranza era disposta ad ascoltare l’opposizione, al contrario del comportamento attuale. “Lei oggi ha perso un’occasione di rispondere nel merito, continuando con l’aggressione personale. Quando la maggioranza vuole zittire l’opposizione, vuol dire che siete nervosi e preoccupati”, ha concluso Renzi, facendo notare che tali atteggiamenti coincidono con un tentativo di cambiare la legge elettorale.