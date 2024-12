Meloni continua la ricerca di soluzioni per i centri migranti in Albania: ‘Sarà un successo’

Giorgia Meloni, ospite della trasmissione “Quarta Repubblica”, continua a difendere l’operazione migranti in Albania, affermando che i centri di permanenza rimarranno in piedi e, secondo lei, funzioneranno. Rispondendo a una domanda sui dettagli del suo piano, la premier ha dichiarato che ci sono soluzioni in fase di sviluppo e che ci sta lavorando. È emersa l’ipotesi di trasformare i Cpr in Albania in carceri per cittadini albanesi condannati in Italia. Meloni ha descritto il progetto come innovativo e rilevante a livello europeo, sostenendo che rappresenta un cambiamento radicale nella gestione dei flussi migratori.

Tuttavia, ci sono critiche e preoccupazioni sul fatto che i centri non stiano attualmente funzionando come previsto. Nicola Gratteri ha criticato l’accordo tra Italia e Albania, sostenendo che l’impiego di 250 agenti per gestire soltanto 8 o 10 migranti sia uno spreco. Inoltre, sembra che il governo stia contemplando un piano B, ossia l’uso dei centri in Albania come carceri per i detenuti albanesi.

Molte questioni rimangono in sospeso: gli italiani sono stati informati tardivamente sui costi dell’operazione, che ammonta a 950 milioni di euro per 800 migranti, rendendo il progetto difficile da accettare per l’opinione pubblica. Attualmente, la struttura albanese di Gjader accoglie solo cani randagi, mentre i migranti sono stati rispediti in Italia, dopo una decisione dei giudici. Questo scenario è aggravato dal fatto che il tribunale di Roma ha nuovamente sospeso la convalida dei provvedimenti di trattenimento dei migranti.

In sostanza, Meloni è determinata a portare avanti il progetto, affermando che è preparata a lavorare più intensamente rispetto ai suoi predecessori per ottenere risultati, ma i problemi pratici e le critiche continuano a mettere in discussione la realizzabilità dell’operazione migranti in Albania. Gli sviluppi giuridici, insieme a una crescente pressione pubblica, potrebbero influenzare gli esiti futuri di questo progetto controverso.