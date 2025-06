Meloni: Combattiamo l’illegalità nell’immigrazione in Italia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato su X che il Governo continuerà la lotta contro l’illegalità nell’immigrazione, affermando che l’Italia non deve diventare terreno di conquista per traffici illeciti. Meloni ha anche ricordato di aver presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia un anno fa, denunciando irregolarità nel sistema del ‘click day’ per i permessi di soggiorno. Da allora, sono emerse azioni criminali legate al traffico di permessi.

Recentemente, è emersa un’inchiesta in Campania, coordinata dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha svelato un giro d’affari di milioni di euro legato all’immigrazione clandestina. L’operazione ha portato all’esecuzione di 45 misure cautelari, con il sequestro di beni per due milioni di euro. Al centro dell’organizzazione ci sono tre avvocati che gestivano centri di assistenza fiscale (Caf), incassando fino a 10.000 euro per ogni immigrato, soprattutto dal Bangladesh.

Il sistema prevedeva assunzioni fasulle, con la complicità di alcuni imprenditori ignari che fornivano il loro SPID per partecipare al click day, facilitando così l’ingresso di migranti in Italia. I legami con la camorra sono stati evidenti, specialmente nell’area Nolana con il clan Fabbrocino. In totale, sono stati eseguiti 34 arresti, inclusi i tre avvocati, e sono stati disposti domiciliari per 23 indagati, tra cui mediatori e un poliziotto. Gratteri ha sottolineato che la semplificazione burocratica può offrire opportunità ai criminali di infiltrarsi e sfruttare il sistema.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com