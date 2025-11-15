Meloni coinvolge Napoli con un comizio entusiasta

Giorgia Meloni ha chiuso il suo comizio a Napoli con un’energica esibizione sul palco, saltellando insieme al pubblico che intonava il coro “Chi non salta è comunista”. Questa scena ha trasformato la piazza in un’atmosfera da stadio, creando un momento di forte coinvolgimento tra la premier e i suoi sostenitori.

Dopo il coro, la festa di partito è proseguita con l’esecuzione dell’inno nazionale, accolto da applausi e bandiere sventolanti. La manifestazione ha evidenziato il clima di entusiasmo e di partecipazione attiva del pubblico, che ha contribuito a rendere l’evento memorabile per i presenti.