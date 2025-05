Meloni chiama Papa Leone XIV: il retroscena sul ‘caso’ Sinner

Papa Leone XIV ha ricevuto Jannik Sinner, il numero uno della classifica ATP, in un incontro che ha attirato l’attenzione a livello mondiale. Il Pontefice, grande appassionato di tennis, ha optato per un incontro non politico, escludendo altri leader, tra cui la premier Giorgia Meloni, che ha protestato con una lettera inviata al nuovo Papa dopo la sua elezione l’8 maggio.

In seguito alla lettera, Meloni ha telefonato a Leone XIV, una settimana dopo l’incontro con Sinner. Questo gesto è avvenuto lo stesso giorno in cui Prevost ha escluso la politica dalle sue attività, creando un disguido nel rapporto con i leader politici.

Palazzo Chigi ha reso noto il colloquio, in cui Meloni ha sottolineato il legame tra Italia e Santa Sede e ha espresso sostegno per gli sforzi del Vaticano per la pace. Tuttavia, il Vaticano non ha comunicato informazioni riguardanti la telefonata.

Il Papa e Meloni, in passato, avevano avuto una relazione di collaborazione, evidenziata dalla presenza di Bergoglio al G7 nel giugno 2024. Durante la telefonata, Meloni ha rinnovato l’impegno dell’Italia a lavorare insieme alla Santa Sede su temi etici, come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, che era stato centrale nella presidenza italiana del G7.

Resta da notare che il Vaticano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al colloquio con la premier, sollevando interrogativi sul silenzio riguardo la comunicazione interistituzionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it