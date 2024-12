Meloni bacia Mussolini, il manifesto alla manifestazione contro il ddl sulla sicurezza

Oggi, 14 dicembre, a Roma si svolge una manifestazione nazionale contro il ddl sicurezza, considerato un attacco ai diritti, alla democrazia e alla libertà di espressione. Gli organizzatori affermano che i partecipanti sono circa 50.000. Il corteo è guidato da uno striscione con la scritta “A pieno regime contro ddl paura”, accompagnato da una raffigurazione della premier Giorgia Meloni mentre bacia Mussolini. Tra le bandiere esposte ci sono quelle della Cgil, di Arci, dei Cobas e anche della Palestina.

Gli organizzatori, appartenenti alla Rete nazionale no a ddl Sicurezza, composta da circa 200 realtà, sottolineano che la criminalizzazione preventiva del dissenso e l’aumento dei reati contro chi protesta rappresentano un grave attacco ai diritti fondamentali in Italia, trasformando il paese in uno stato autoritario. Inoltre, affermano che questo provvedimento non offre alcuna reale sicurezza, ma solo un clima di paura rispetto alla libertà.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, si unisce alla protesta e critica il decreto considerato reazionario. Secondo Conte, i cittadini non chiedono la repressione del dissenso politico, ma desiderano poter vivere e muoversi in sicurezza, senza essere vittime di crimini. Rifiuta quindi l’approccio del governo, che connette la sicurezza alla repressione e alla limitazione della libertà di espressione, sottolineando l’incoerenza tra le promesse elettorali della Meloni e l’attuale linea repressiva.

Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra partecipa al corteo, affermando che la destra al governo mira a cancellare i diritti di libertà e il diritto al dissenso. Chiede al governo di fermarsi e garantire i diritti democratici.

Amnesty International ha partecipato alla manifestazione con un flash mob, in cui gli attivisti si sono inginocchiati con cartelli che proclamano “Sicurezza? No minaccia alla libertà di espressione” e “Proteggere il diritto di protesta”. L’iniziativa ha voluto sottolineare l’importanza di difendere il diritto alla protesta pacifica e di far sentire la voce contro provvedimenti considerati oppressivi.