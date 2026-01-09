Meloni attacca magistratura su sicurezza

La premier Giorgia Meloni ha lanciato accuse pesanti ai magistrati durante una conferenza stampa, sostenendo che spesso vanificano il lavoro delle forze dell’ordine e del Parlamento sulla sicurezza. Secondo Meloni, per garantire la sicurezza, è necessario che governo, forze di polizia e magistratura lavorino nella stessa direzione.

La premier ha citato alcuni casi recenti in cui la polizia ha dimostrato la pericolosità di alcuni individui, ma l’autorità giudiziaria ha bloccato le espulsioni o rilasciato gli arrestati. Ad esempio, ha menzionato il caso dell’imam di Torino, la mamma che ha ucciso il figlio di nove anni nonostante fosse stata denunciata per pregressi tentativi di omicidio, e il caso di una persona arrestata per sversamento di rifiuti nocivi e poi rilasciata.

Meloni ha anche attaccato l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), sostenendo che la loro campagna di delegittimazione della politica è pericolosa e che i magistrati devono assumersi le responsabilità delle loro decisioni. La premier ha inoltre affermato che la riforma della giustizia proposta dal governo non mira a sottomettere i giudici alla politica, ma anzi a ridurre l’influenza della politica sul lavoro dei magistrati.

Il presidente del Comitato Giusto Dire No, Enrico Grosso, ha replicato che le accuse di Meloni sono infondate e che la campagna di delegittimazione dei magistrati è pericolosa per lo Stato di diritto. Anche l’Anm ha risposto, sostenendo che la costante delegittimazione dei magistrati e delle loro decisioni è pericolosa per la tenuta dello Stato di diritto.