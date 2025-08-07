Meloni attacca la sinistra: denuncia alla Corte Penale Internazionale?

La recente tensione politica in Italia è tornata a intensificarsi a seguito di una denuncia presentata da esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. I leader, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno accusato il governo italiano di complicità nei crimini contro l’umanità perpetrati dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, rivolgendo la questione alla Corte Penale Internazionale.

In risposta, la premier Giorgia Meloni ha attaccato ferocemente la sinistra attraverso un post sui social media, sostenendo che i suoi membri cercano aiuto esterno, poiché non riescono a prevalere in patria. Meloni critica l’azione di Bonelli e Fratoianni, definendola strumentale e affermando che non si preoccupano della reputazione dell’Italia nel contesto internazionale.

Nel suo intervento, la premier ha elencato tre punti che considera evidenti. Prima di tutto, ha sottolineato l’uscita della sinistra dal confronto politico interno, ricorrendo a vie giudiziarie per affrontare i propri avversari. In secondo luogo, Meloni ha dichiarato che l’immagine dell’Italia non è una priorità per loro. Infine, ha affermato che la loro strategia è quella di tentare di sbarazzarsi degli avversari attraverso metodi legali, avendo abbandonato il dibattito democratico.

L’accusa di complicità e la risposta della premier evidenziano un clima di scontro sempre più acceso, dove le questioni internazionali si intrecciano con le dinamiche politiche interne.