“Meloni appesa”, scritte contro la premier a Ozieri

Nella notte a Ozieri, nel Sassarese, sono comparse scritte offensive contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in prossimità di un incontro tra gli studenti e la deputata Barbara Polo di Fratelli d’Italia. Le frasi, scritte con bombolette spray, sono state accompagnate da manifestazioni di protesta, nonostante la Polo avesse espresso entusiasmo per l’interesse degli studenti nei confronti delle istituzioni. Fratelli d’Italia ha emanato una nota di solidarietà alla Polo, condannando le intimidazioni e le offese come atti vili, che non contribuiscono al dibattito democratico. Il deputato Francesco Mura ha stigmatizzato l’uso di metodi intimidatori da parte di alcuni gruppi di sinistra, affermando che questi episodi dimostrano una mancanza di argomenti e una violazione del rispetto istituzionale. Paolo Truzzu e Corrado Meloni, rappresentanti di FdI, hanno attribuito la responsabilità culturale di queste azioni a un clima di odio alimentato dalla sinistra. Hanno chiesto un dibattito politico più civile e hanno annunciato supporto alla Polo nel suo impegno. Il Partito Democratico di Ozieri ha condannato le scritte, definendole barbariche, pur sottolineando la loro opposizione ideologica a Fratelli d’Italia. Hanno espresso solidarietà alla Polo, affermando che la politica deve rimanere un ambito di confronto civile e che devono essere banditi comportamenti violenti. In sintesi, l’incidente ha suscitato reazioni forti da entrambi i lati politici, evidenziando tensioni crescenti e differenti visioni su come affrontare il dibattito politico.