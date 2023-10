Meloni annuncia la rottura da Giambruno con una frase da Tumblr

Le immagini che Striscia la Notizia ha mandato in onda su Andrea Giambruno che parla di thr3esome e altre volgarità sono state a quanto pare la goccia che avrebbero fatto traboccare il vaso. Questa mattina, infatti, Giorgia Meloni ha annunciato pubblicamente la rottura.

Lo ha fatto con un post su Instagram come se fosse una tronista di Maria.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Giorgia Meloni, proprio come ha fatto Giorgia Soleri quando si è lasciata da Damiano dei Maneskin, ha messo le mani avanti sottolineando che la storia era finita da tempo, ma che difenderà sempre sua figlia che ama LA MADRE E IL PADRE, cosa che lei non ha potuta fare da piccola con il suo, motivo per cui ora è contraria alle famiglie omogenitoriali che non hanno due genitori di s3sso diverso.

“Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

La nostra Presidente del Consiglio ha poi concluso con una perla da Tumblr mirata probabilmente ai leoni da tastiera o a Striscia stessa.

“Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Ed è subito: “ti hanno buttata in mezzo ai lupi e ne sei uscita capo branco. Ti hanno ferito ma hanno fallito“.