Meloni all’Onu: critiche a Israele e alla Russia

Giorgia Meloni ha affrontato vari temi di rilevanza internazionale nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha criticato la Russia, affermando che ha violato il trattato dell’Onu e sottolineando l’importanza di non cadere nelle trappole di Putin. Meloni ha anche parlato della missione della Flotilla diretta a Gaza, esprimendo preoccupazione per la sicurezza delle persone a bordo e definendo il viaggio come pericoloso e irresponsabile. Inoltre, ha denunciato che Israele ha infranto le norme umanitarie e non può ostacolare la creazione di uno stato palestinese. Nel suo discorso, ha annunciato che l’Italia supporterebbe alcune sanzioni europee.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto un appello al governo italiano e alla Conferenza Episcopale Italiana affinché gli aiuti umanitari siano portati a Cipro e poi inviati a Gaza, evitando conseguenze negative nella missione della Flotilla. Ha evidenziato un clima preoccupante e ha dichiarato che, sebbene il governo condanni gli attacchi, non può garantire la sicurezza della flotta una volta entrata in acque israeliane. Crosetto ha annunciato che la nave Alpino supporterà la Flotilla.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha criticato Meloni, affermando che divide il Paese e richiedendo maggiore protezione per l’equipaggio della Flotilla. Tuttavia, la maggioranza ha sostenuto l’approccio di Meloni e Crosetto. Intanto, la Flotilla ha lanciato un allarme da Grecia, avvisando della possibilità di un attacco da parte di Israele entro 48 ore.

In un’altra notizia, il presidente Sergio Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia, tra cui quello per un ragazzo che ha ucciso il padre violento e una guardia giurata che ha sparato a un ladro in fuga, oltre a due donne condannate per reati minori. Questi decreti seguono un iter specifico previsto dalla Costituzione.