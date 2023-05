Meloni alla festa degli Alpini: "Sono come famiglia, subito dopo la mamma"

Presente sul palco d’onore per vedere sfilare la parata, il premier ha indossato il cappello con la ‘penna bianca’. Accanto a lei anche il ministro della Difesa Guido Crosetto

“La cosa importante che questa nazione ha la consapevolezza di se stessa, del suo valore del suo legame con il principio dell’appartenenza e della patria. E se c’è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della festa della Mamma… dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presente a Udine alla sfilata degli Alpini. Presente sul palco d’onore per vedere sfilare la parata, Meloni ha indossato il cappello con la ‘penna bianca’. Accanto a lei anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, con un passato negli alpini, che ha indossato anche lui il cappello con la piuma.

“Credo che qui ci sia una delle manifestazioni più straordinarie che avvengono durante l’anno di cosa sia l’amore di patria. E nel giorno della festa della mamma dopo la mamma ci sono gli Alpini”, ha detto il premier. “Io ritengo che il tema della comunità nazionale, del legame dell’appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti su cui bisogna fare leva per risollevare questa nazione. Quindi c’è bisogno di momenti come questi”.

Aa chi le chiede un commento sul ripristino della naja risponde: “Sicuramente è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l’approccio giusto”.