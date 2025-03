Meloni alla Camera oggi, pochi ministri presenti per la premier

Questa mattina, l’affollamento nei banchi del governo alla Camera è stato inferiore rispetto a quello visto ieri in Senato, durante le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue del 20 e 21 marzo. Accanto a Meloni, erano presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto e altri ministri, ma la sedia alla sua sinistra è rimasta vuota. Un’ora dopo l’inizio della seduta, non erano presenti ministri leghisti, con l’arrivo di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, intorno alle 10.30.

L’assenza dei ministri di Salvini, impegnato all’estero, è stata criticata dal deputato Davide Faraone di Italia Viva, il quale ha ricevuto risposta da Stefano Candiani della Lega, che ha sottolineato l’uniformità della maggioranza rispetto alla diversità delle posizioni dell’opposizione. Meloni, nel suo intervento, ha espresso il suo sostegno per il rafforzamento della difesa, escludendo però il taglio ai fondi di coesione e l’invio di truppe italiane in Ucraina, affermando che il tema non è mai stato all’ordine del giorno. Ha anche sottolineato l’importanza dell’unità tra Europa e Stati Uniti, affermando che è impossibile costruire garanzie di sicurezza senza una cooperazione trasversale. Per quanto riguarda i dazi, Meloni ha esortato a evitare rappresaglie e a cercare soluzioni pratiche per prevenire una guerra commerciale con Donald Trump. La posizione dell’Italia sarà ufficializzata in un documento di 12 punti, frutto di un lungo lavoro di mediazione del ministro degli Affari Ue Tommaso Foti e dei capigruppo del centrodestra, preparandosi al dibattito al Consiglio europeo riguardo alla questione ucraina e al piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen.