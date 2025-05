Meloni alla Camera: La Strategia Politica del Giorno

Oggi la premier Giorgia Meloni è attesa alla Camera dei Deputati per un’interrogazione su vari temi, tra cui sanità, riarmo europeo e la situazione a Gaza. Il Partito Democratico chiederà misure urgenti per affrontare le liste d’attesa nel Servizio sanitario nazionale, criticando il governo per i tagli alla spesa, che risulta inferiore rispetto a Germania e Francia. Meloni ha ricordato che la gestione delle liste è compito delle Regioni e ha introdotto un decreto per monitorare i tempi di attesa.

In merito al piano di riarmo europeo, il leader del M5S, Giuseppe Conte, chiederà di ritirare il supporto italiano, suggerendo di reindirizzare quei fondi verso sanità e istruzione. Meloni ha sottolineato l’importanza di investire anche nella sicurezza, affermando che l’Italia raggiungerà il target del 2% del PIL per la difesa entro il 2025, in linea con gli impegni NATO.

Sull’emergenza a Gaza, Meloni è stata accusata di silenzi da parte delle opposizioni e sarà interrogata sulla condanna verso l’operato di Netanyahu. Ha espresso preoccupazione per la situazione e supportato gli sforzi per un piano di ricostruzione nella regione.

Infine, Italia Viva solleverà questioni riguardanti le riforme economiche, mentre altri temi includeranno la tutela delle forze dell’ordine, la riforma del Green Deal e il contrasto al disagio giovanile. Meloni dovrà rispondere anche su queste materie durante la sessione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com