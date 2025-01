Meloni al vertice di Abu Dhabi, cosa ha detto la premier

La premier Giorgia Meloni ha annunciato la firma di un accordo per un progetto ambizioso tra Italia e Albania, volto a creare una nuova interconnessione energetica. Il progetto prevede la produzione di energia verde in Albania e la sua esportazione in Italia tramite un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico. Durante il summit sull’energia ad Abu Dhabi, Meloni ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i tre governi coinvolti e il settore privato, esprimendo il suo orgoglio per questa iniziativa che dimostra come possano nascere collaborazioni tra partner geograficamente distanti.

Meloni ha evidenziato il potenziale dell’Italia di diventare un hub strategico per i flussi energetici tra Europa e Africa, definendo il Paese come una “piattaforma naturale nel Mediterraneo”. Ha illustrato il Piano Mattei, che promuove la cooperazione energetica con i Paesi africani e include progetti di connessione strategica come l’interconnessione elettrica Elmed tra Italia e Tunisia. La premier ha affermato che le interconnessioni possono essere la chiave per una nuova diplomazia energetica, capace di moltiplicare le opportunità di cooperazione e generare benefici condivisi.

Tuttavia, Meloni ha avvertito dei rischi di una decarbonizzazione che possa portare alla “desertificazione economica”, sottolineando la necessità di approcci pragmatici. Ha affermato che non sarà possibile raggiungere gli obiettivi di generazione di energia rinnovabile e di efficienza energetica se si ignoreranno soluzioni che potrebbero sostenere un’alternativa ai combustibili fossili. La presidente ha quindi proposto un mix energetico equilibrato, includendo non solo energie rinnovabili, ma anche gas, biocarburanti, idrogeno verde e nucleare, quest’ultimo ritenuto fondamentale per poter fornire energia pulita e illimitata.

Meloni ha enfatizzato l’importanza di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione nella transizione energetica, incitando a interpretare le trasformazioni in corso come opportunità. Ha chiuso il suo discorso citando l’economista Julian Simon riguardo al valore della conoscenza come motore del progresso. A margine del summit, la premier ha incontrato anche il presidente degli Emirati Arabi Uniti e altre figure internazionali, festeggiando il suo compleanno con un mazzo di fiori ricevuto in dono.