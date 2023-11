Meloni al summit sull'intelligenza artificiale

“L’Intelligenza Artificiale (IA) è al centro dell’attenzione politica in Italia. Il governo italiano riconosce l’importanza crescente dell’IA e la sta inserendo tra le sue principali iniziative, con l’obiettivo di perfezionare il Piano Nazionale per l’Intelligenza Artificiale”. Durante un recente intervento all’AI Safety Summit a Bletchley Park, la leader del governo, Giorgia Meloni, ha evidenziato l’impegno del paese in questa direzione. Ha inoltre annunciato la creazione di un fondo dedicato per supportare le giovani imprese italiane attive in questo campo. Meloni ha sottolineato l’istituzione di diversi comitati, con il compito di analizzare e comprendere l’effetto dell’IA in vari ambiti. Meloni ha spiegato anche che sul palcoscenico europeo, l’Italia si impegna attivamente con l’Unione Europea nella definizione e nell’approvazione dell’Artificial Intelligence Act. Questo atto mira a promuovere un’adozione responsabile dell’IA, ponendo l’accento sull’importanza di salvaguardare l’interesse pubblico e prevenire applicazioni inadeguate, sia nel contesto commerciale che in quello legato alla sicurezza.