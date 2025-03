Meloni al Senato, l’Italia sempre con l’Ucraina: cosa dirà la premier

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato oggi al Senato le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo. L’obiettivo principale è rafforzare la sicurezza interna ed esterna dell’Unione Europea, mantenendo un’alleanza solida con la NATO, senza compromettere le finanze pubbliche. Una bozza di risoluzione, visionata dall’Adnkronos, impegna il governo a sostenere l’Ucraina e a lavorare con gli alleati per una pace duratura in conformità con la legge internazionale.

Il documento propone di rafforzare le capacità operative degli Stati membri nell’ambito della NATO, attraverso investimenti pubblici nell’industria della difesa e nelle infrastrutture. Inoltre, il governo intende focalizzarsi sulla migrazione, combattendo l’immigrazione irregolare e sviluppando partenariati con i Paesi di origine dei migranti.

Il discorso di Meloni al Senato è cruciale, data la diversità di opinioni all’interno della sua coalizione riguardo a temi come il riarmo e il supporto all’Ucraina. Fratelli d’Italia ha votato a favore del piano ‘ReArm Europe’, mentre la Lega ha mostrato resistenza. Nonostante ciò, i leader del centrodestra promettono unità e accordo su una risoluzione comune.

Meloni potrebbe anche ribadire la contrarietà del governo all’invio di soldati in Ucraina. La situazione in Medio Oriente sarà un altro tema discusso al summit europeo, con focus sull’assistenza umanitaria a Gaza e cooperazione internazionale contro il terrorismo. La prossima riunione del Processo di Aqaba si terrà a Roma.