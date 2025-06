Meloni al Referendum: Voto di Astensione? Le Polemiche Precipitano

A una settimana dai referendum dell’8 e 9 giugno, Giorgia Meloni ha dichiarato che intende andare a votare ma non ritirerà la scheda. Questa posizione è stata espressa durante un incontro con i giornalisti dopo la cerimonia del 2 giugno, festa della Repubblica, in cui il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria.

Le sue parole hanno suscitato immediate polemiche politiche. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha criticato Meloni, accusandola di non voler tutelare i diritti dei lavoratori e di lanciare un messaggio di astensione in una data simbolica per la democrazia italiana. Ha citato Teresa Mattei, una delle prime donne elette nel 1946, invitando i giovani a impegnarsi nei processi democratici.

Anche Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore di un referendum sulla cittadinanza, ha definito la dichiarazione della premier “falsa” e ha sottolineato che non ritirare le schede equivale a un invito all’astensione. Ha evidenziato la contraddizione del messaggio di Meloni, specialmente durante una ricorrenza che celebra la scelta della Repubblica attraverso un referendum.

Angelo Bonelli, di Europa Verde, ha aggiunto che la posizione di Meloni si unisce a quella di altri leader che non sosterranno il referendum. Secondo lui, la decisione della premier dimostra timore per l’eventualità di raggiungere il quorum. Ha esortato gli elettori a partecipare attivamente, contravvenendo a quanto suggerito dal governo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com