Meloni Abbandonata al Question Time: Assente Salvini e Tajani

I vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani non erano presenti durante il question time della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera. Salvini era impegnato agli Internazionali di tennis, mentre Tajani si trovava in Turchia per una riunione della Nato. La premier ha dovuto affrontare sola le opposizioni, con i ministri presenti, tra cui Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani.

Durante il dibattito, Meloni ha risposto agli attacchi del leader del M5S Giuseppe Conte, della segretaria del Pd Elly Schlein e del portavoce di Europa Verde, assistendo anche all’espulsione del deputato di +Europa Riccardo Magi, entrato in Aula vestito da fantasma.

Salvini, rimasto al Foro Italico, ha assistito al quarto di finale tra Alcaraz e Draper e potrebbe partecipare alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Tajani, invece, è impegnato ad Antalya per un incontro informale dei ministri degli Esteri della Nato, l’ultimo prima del Vertice dell’Aja del 24 e 25 giugno. I temi principali dell’incontro riguardano l’aumento della spesa per la difesa e il rafforzamento della deterrenza. Tajani intende riaffermare l’impegno dell’Italia a raggiungere l’obiettivo del 2% di spesa per la difesa prima del Vertice di giugno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it