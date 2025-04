Meloni a Washington: Dazi Zero e Diplomazia Transatlantica

In un momento critico per le relazioni transatlantiche, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si reca a Washington per un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La bilateralità affronta questioni di dazi in aumento e tensioni commerciali, evidenziando l’ambivalenza europea verso l’alleato americano. La questione è se si tratta di una semplice formalità o di un cambiamento significativo nella diplomazia economica dell’UE.