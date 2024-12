Meloni a Quarta Repubblica, da Landini a Stellantis cosa ha detto la premier

Il governo della premier Giorgia Meloni, intervistata da ‘Quarta Repubblica’, appare solido nonostante alcuni contrasti interni. Meloni ha scherzato sulle divisioni con i suoi alleati Salvini e Tajani, esprimendo la sua consapevolezza della responsabilità del governo. Critica la sinistra, sottolineando che le difficoltà di Landini derivano da argomenti deboli e scarsi risultati, come l’adesione ridotta agli scioperi. La Meloni ha elencato i risultati del suo governo, come l’aumento dei salari, dell’occupazione e delle pensioni minime, evidenziando che la sinistra è in difficoltà ad accettare la vittoria del centrodestra.

Meloni ha ipotizzato che ci possano essere sviluppi futuri nel campo politico, forse con il coinvolgimento di Landini, ma ha affermato di dover prima organizzare la sua maggioranza. Ha anche criticato la reazione intollerante della sinistra quando perde il potere, menzionando i recenti scioperi in Italia e rimarcando la vittoria del centrodestra alle elezioni del 2022.

Sul tema del Fondo Sanitario Nazionale, Meloni ha precisato che, contrariamente alle accuse, il governo ha aumentato i finanziamenti da 126 miliardi a 136,5 miliardi in due anni, definendo le critiche come “falsità”. In merito alla questione migratoria, ha confermato che il progetto con l’Albania è innovativo e sta ricevendo attenzione da parte dei paesi dell’Unione Europea. La premier ha dichiarato che sta lavorando per garantire il successo di tale progetto e attende il supporto della Corte di Giustizia Europea.

Sulla giustizia, Meloni ha annunciato il suo rispetto per la magistratura, citando la sua lunga carriera politica a partire dall’omicidio di Borsellino e sottolineando la necessità di collaborazione tra le persone oneste e quella meno ideologizzata della magistratura. Per quanto riguarda le operazioni di mercato come Unicredit-Bpm e Stellantis, ha assicurato che il governo attuerà le valutazioni necessarie per tutelare gli interessi nazionali, mantenendo sempre un approccio neutrale e mirando a difendere i livelli occupazionali.

Infine, Meloni ha evidenziato che l’Italia guida un gruppo di paesi europei nella revisione delle regole sull’industria automobilistica, mostrando ottimismo per il futuro.