Meloni a New York, incontri con i big hi-tech: i temi in discussione

Il 23 settembre 2024, in occasione della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto incontri significativi con i leader del settore tecnologico. Tra i partecipanti, spiccavano Sundar Pichai, CEO di Google-Alphabet, Greg Brown di Motorola e Sam Altman di OpenAI. Gli incontri hanno avuto come fulcro le prospettive relative allo sviluppo tecnologico e informatico globale, con un’attenzione particolare all’Intelligenza Artificiale.

Durante i colloqui, Meloni ha discusso le opportunità offerte dalla tecnologia e le sfide legate ai rischi dell’Intelligenza Artificiale, evidenziando la necessità di affrontare con prudenza lo sviluppo di queste tecnologie. I rappresentanti delle aziende hanno condiviso informazioni sui loro piani di investimento in Italia, mettendo in risalto l’importanza di una cooperazione strategica.

Palazzo Chigi ha informato che è stata affrontata anche la posizione strategica dell’Italia nel Mediterraneo. In particolare, si è discusso di come il Paese possa incrementare la propria competitività nei settori ad alta tecnologia, facendo leva sulle eccellenze italiane nell’alta formazione e nella ricerca. Meloni ha sottolineato che l’Italia ha tutte le potenzialità per diventare un attore chiave nel panorama tecnologico globale, contribuendo così alla realizzazione di innovazioni di rilevanza internazionale.

L’incontro con i leader tecnologici si inserisce in un più ampio contesto di iniziative volte a rafforzare le infrastrutture digitali e a promuovere un ecosistema favorevole all’innovazione. L’intento è quello di allineare le politiche italiane con le tendenze globali, capitalizzando sulle risorse umane e sulle capacità di ricerca che caratterizzano il Paese.

In sintesi, la giornata è stata caratterizzata dalla volontà di costruire sinergie tra il governo italiano e i big del settore tecnologico, al fine di orientare l’Italia verso un futuro digitale più competitivo e inclusivo, affrontando con responsabilità i temi legati all’Intelligenza Artificiale e alle sue implicazioni sia per l’economia che per la società.