Melody Sound: Emozioni e Musica a Istia d’Ombrone

Il mondo della musica si prepara a vivere un evento speciale. Il 19 luglio, alle 21, Istia d’Ombrone ospiterà una serata dedicata alla musica italiana, intitolata “Ti racconto una canzone”.

Sullo stage si esibiranno i Melody Sound, un duo composto da Veronica Ferrara, voce, e Francesco Samà, chitarra. I due artisti, uniti da quindici anni di collaborazioni, porteranno sul palco un mix di stili musicali in grado di emozionare il pubblico. L’evento è un tributo alla musica italiana, che ha il potere di accompagnare ogni momento della vita, attraverso note, aneddoti e momenti di allegria.

I Melody Sound non sono solo musicisti, ma anche insegnanti presso la scuola di musica della Proloco di Istia d’Ombrone, dove condividono la loro passione per la musica con le nuove generazioni. La serata promette di essere un’occasione per vivere emozioni uniche e riscoprire la bellezza delle canzoni che fanno parte della cultura italiana. L’iniziativa è stata organizzata dalla Proloco locale, sotto il segno di una celebrazione della musica che unisce.