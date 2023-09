Melodramma al Gran Hermano Vip, pianti e urla: “12.000€ per vedere Daniele”

Diciamolo chiaramente: il Gran Hermano Vip ci sta dando tutto quello che il Grande Fratello ci ha tolto quest’anno. Ieri sera nel reality spagnolo c’è stato un vero melodramma, la produzione infatti ha invitato Daniele Dal Moro in studio e la conduttrice ha chiesto in diretta al bel veneto se volesse entrare nella casa.

L’ex gieffino è stato messo in una gabbia dorata e il Gran Hermano ha mostrato le immagini ad Oriana Marzoli, che ha avuto una crisi, è scoppiata a piangere e ha iniziato a urlare: “Ho troppa voglia di vederlo. Non potete farmi questo! Fatemelo veder vi prego. Faccio tutto quello che mi chiederete, ma fatemelo vedere. Voglio incontrarlo adesso aprite“.

Melodramma al Gran Hermano: la scelta di Oriana.

La presentatrice ha posto delle condizioni diaboliche per l’incontro dei due innamorati: “Oriana tranquilla, te lo facciamo vedere se accetterai. 12.000€ in cambio di tre minuti con lui. Sono 4.000€ al minuto. 12.000€ del montepremi comune che utilizzerai per riabbracciare il tuo Daniele“.

La Marzoli non l’ha presa bene: “Tre minuti per 12.000€? No tre minuti e basta no vi prego. Voglio vederlo per favore, vi prego, vi supplico, fatemelo vedere. Lasciatemi andare vi prego mi metto in ginocchio. Non posso pagare quei soldi di tutti per tre minuti. Mettetelo qui dentro come concorrente vi scongiuro. Questo non si fa non dovete farlo. Non posso farcela, non dovete farmi questo. Non mi importa un c***o di 12.000€ ma sono del montepremi“.

E per aggiungere pathos al melodramma, mentre Oriana urlava e piangeva disperata, la regia ha messo in sottofondo Caruso di Lucio Dalla e Ti Amo di Umberto Tozzi. Onde evitare di essere linciata dagli altri concorrenti, alla fine la Marzoli ha deciso di non vedere Daniele per non usare 12.000€ del montepremi (di 100.000€).

Il momento più alto di tutti.✈️

Oriana disperata contro la porta mentre Daniele è ingabbiato e ignaro di tutto.

ARTE. pic.twitter.com/LnfEoYg4RU — ;aranel (@BlissHoll) September 19, 2023