Melissa Satta, scontro con Francesca Fagnani a Belve: botta e risposta

Domani sera andrà in onda l’ultima puntata di questo nuovo ciclo di Belve. Sullo sgabello di Francesca Fagnani arriveranno Alba Parietti, Isabella Ferrari e Melissa Satta. E proprio l’ex velina sarà protagonista di uno scontro stellare. Stando alle anticipazioni rivelate da Giuseppe Candela, vedremo la showgirl indispettita da una domanda della conduttrice sulla sua vita sentimentale.

F:”Per lei è un buon momento sentimentale?”

S:”Stiamo facendo gossip”

F:”Se vuole parliamo di politica”

S:”Politica non sono così adatta”

F:”E allora parliamo di quello che la riguarda. E’ un ritratto personale e nella sua vita c’è anche l’amore”.

Ammetto che quando ho letto il nome dell’ex velina non ero entusiasta, ma adesso corro a prendere i popcorn.

“Se lo amo? Io… Io… È una domanda molto difficile, anche perché sono molto timida e molto riservata su queste cose. – ha dichiarato su Vanity Fair – Quindi faccio fatica a rispondere però, ehm, non vivo le cose con leggerezza assolutamente e se una persona entra così nella mia vita è perché è una persona speciale, se no non ci sarebbe. Faccio molta fatica… Sono molto felice però”.

“Ultimo appuntamento della stagione per “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 24 ottobre su Rai 2 alle 21.20 e su Rai Italia. Ospiti della puntata: Isabella Ferrari, Alba Parietti, Melissa Satta. Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, la “cartomante” ospita la giornalista Monica Giandotti; mentre il momento stand-up della serata è affidato nuovamente a Carmine Del Grosso. Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. Il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay”.