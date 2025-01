Melissa Satta preoccupa i fan con la foto dall’ospedale: aggiornamenti sulla sua salute

Melissa Satta, ex di Matteo Berrettini, ha recentemente allarmato i suoi follower su Instagram condividendo una foto dal letto d’ospedale con una flebo al braccio. Nella didascalia, ha spiegato che si trovava lì a causa di una brutta influenza, un problema comune in questo periodo dell’anno. Nonostante la preoccupazione iniziale, Satta ha successivamente pubblicato un aggiornamento rassicurante.

In una delle sue prime storie, Melissa ha scritto: “Oggi sono un po’ KO, sono uscita solo per farmi tirare su”, menzionando anche il dottore che l’ha assistita, Michele Bonaccorso. Ha informato i suoi follower che la sua ospedalizzazione era dovuta a una semplice influenza, per la quale ha ricevuto una terapia a base di ozono, arnica e glutatione.

Dopo la foto preoccupante, Satta ha postato un secondo aggiornamento in un negozio di abbigliamento, dove mostrava un outfit audace e sembrava visibilmente recuperata. Questo ha sollevato gli animi dei suoi fan, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

La situazione, quindi, è meno grave del previsto e permette a Melissa di tornare alla sua vita e ai suoi impegni, incluso il nuovo amore, Carlo Gussalli Beretta. I suoi seguaci possono così rimanere tranquilli riguardo al suo stato di salute.