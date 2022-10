Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati: l’annuncio sui social

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha deciso di mettere un punto definitivo anche alla storia d’amore con Mattia Rivetti. A dare l’annuncio della loro rottura è stata la stessa showgirl attraverso un post pubblicato il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Melissa Satta è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la nota showgirl protagonista di un gossip è stato il suo post su Instagram in cui ha annunciato la separazione con Mattia Rivetti. Queste sono state le sue parole:

Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa…

La separazione tra la celebre conduttrice e l’imprenditore è stato un vero e proprio colpo di scena che mai nessuno si sarebbe aspettato. I due sembravano essere fatti l’uno per l’altro tanto che si vociferava che sarebbero convolati presto a nozze. Non solo. La coppia aveva fatto anche alcuni progetti per il loro futuro, come per esempio quello che costruire una famiglia.

Attualmente non siamo a conoscenza dei motivi che hanno spinto la coppia a separarsi. Infatti ancora non è giunta nessuna dichiarazione ufficiale ne dalla showgirl ne da Mattia Rivetti. Nel corso della loro relazione, entrambi sono stati riservati ed hanno sempre preferito mantenere la massima privacy sulla loro vita privata.

Come si sono conosciuti Melissa Satta e Mattia Rivetti

Dopo la fine del matrimonio con Prince Kevin Boateng, Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono conosciuti grazie ad amici in comune. I due hanno iniziato una frequantazione di breve periodo e subito dopo hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. La loro storia d’amore è durata per ben due anni.