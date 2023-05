Melissa, la figlia segreta di Simone Antolini: “Lui è padre”

Dopo aver vinto la prova leader nella prima puntata de L’Isola dei Famosi, Simone Antolini ha dedicato la vittoria a ‘Melissa’: “Voglio dedicare il trionfo a questa piccina. Chi è? Lei è una bambina, io le voglio molto bene e lei vuole molto bene a me e quindi dedico tutto questi a lei, la penso tanto“. Tutti si sono chiesti chi fosse questa bimba, ma il naufrago non ha dato troppe spiegazioni. A far venire fuori la verità c’ha pensato il settimanale Nuovo che ha svelato che Antolini sarebbe padre.

“Il gossip si alimenta di indiscrezioni, voci di corridoio, retroscena, rivelazioni, confessioni e ovviamente di scoop, veri o fasulli che siano. – riporta il portale Televisionando – Quello lanciato dal settimanale Nuovo è vero ed è assolutamente incredibile dato che non si aveva il benché minimo sospetto: Simone Antolini è padre! Ebbene sì il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha già avuto modo di godere delle gioie della paternità con una donna con cui ha avuto una relazione circa quattro anni fa. E come si chiama questa bambina? A quanto pare il suo nome è Melissa. Ecco spiegato perché Simone, quando ha vinto la prova leader all’Isola dei Famosi, ha dedicato la sua vittoria a una bambina”.

Chi è Melissa? Le parole di Simone.

Ilary Blasi durante la terza puntata de L’Isola ha chiesto a Simone chi fosse questa bambina. Il compagno di Cecchi Paone ha speso bellissime parole per la piccola, ma non ha voluto rivelare chi è per lui la bimba.

“Questa bambina è parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro. Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’isola. La voce un bel messaggino. Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto”.

Non è che Mely fa la ballerina?