Melissa Bianchini piange a Drag Race: “Dico una cosa che nessuno sa”

Fra le protagoniste della terza stagione di Drag Race Italia spicca Melissa Bianchini, la drag queen del Muccassassina che viene dal Brasile. “Sono di origine brasiliana ma Roma è casa mia” aveva detto durante il meet the queen.

Durante la seconda puntata Melissa Bianchini, interpellata da La Prada, ha parlato della sua famiglia con cui non avrebbe nessun più tipo di rapporto da quando aveva 12 anni.

“Come l’ha presa la mia famiglia? Vengo da una famiglia molto complicata, molto difficile. Non ho rapporti con loro da quando avevo 12 anni. Sono stata portata via dalla mia vera famiglia perché sono successe cose molto brutte quando ero piccola. Qua in Italia, quando sono arrivata, dico una cosa che nessuno sa, ma per quattro giorni ho dormito in stazione perché non sapevo dove andare”.

Melissa Bianchini piange a Drag Race: “Ho dormito in stazione. Allontanata dalle altre drag”

Le difficoltà per Melissa Bianchini sono continuate anche quando ha iniziato l’arte drag. Questo perché molte queens romane si sarebbero rifiutate di aiutarla.

“Per me all’inizio è stato molto difficile, io venivo allontanata dalle drag quando ho iniziato perché ovviamente loro non capivano. Mi dicevano: ‘tu sei una ragazza trans non puoi fare la drag queen‘. Ma non esiste! […] Ho passato davvero tanto nella mia vita, poter aprirmi con queste ragazze mi fa star bene, spero di aiutare altre persone con la mia storia”.

La storia di Melissa Bianchini nella seconda puntata è stata solo un po’ accennata, ma ha lasciato molti punti di domanda. Dove è andata quando a 12 anni è stata portata via dalla sua famiglia di origine? Quando e perché è arrivata in Italia? Ma soprattutto: chi sono i genitori citati nel suo meet the queens (“i miei sostenitori più grandi sono i miei genitori, li amo“) che la supporterebbero in tutto?