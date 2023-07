Melissa Bianchini: chi è la queen protagonista di Drag Race Italia 3

Melissa Bianchini è una delle protagoniste della terza stagione di Drag Race Italia che tornerà su Paramount+ dal prossimo 18 settembre.

Melissa Bianchini è la prima drag queen transgender a partecipare alla versione italiana del format, nonché la seconda nera dopo Obama. Anche lei viene dal Muccassassina di Roma, città che le ha regalato fama e popolarità.

Nata in Brasile, la Bianchini è una ballerina ed è nota ai più come impersonificatrice di Beyoncé. Oltre al Muccassassina lavora anche per il Circo Nero. Avrebbe già dovuto partecipare alla seconda edizione di Drag Race Italia, ma ai microfoni di Queen Sisters Show ha commentato con un gentile e sintetico: “non era il momento giusto, chissà in futuro”. E il futuro, come sappiamo, è stato roseo.

Melissa Bianchini a Drag Race Italia 3, il presunto cast ufficiale

A Melissa Bianchini si aggiungerebbero Atomika (out of drag fidanzato con Divinity della prima stagione), la sarda Aurora Lightning, la napoletana Sypario e le siciliane Sissy Lea e Leila Yarn. Dall’universo del Muccassassina (che lo scorso anno ha trionfato fra La Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Obama), arriverebbero Lina Galore, La Sheeva e Silvana Della Magliana. Dal Red di Bologna spazio per Morgana Cosmica, mentre da Milano arriverebbe solo La Prada. Chiudono il cast Amy Krania (già la amo per il nome che ha scelto) e la prima albanaese a partecipare al franchise, ovvero Vezirja.

Amy Krania

Atomika

Aurora Lightning

La Prada

La Sheeva

Leila Yarn

Lina Galore

Melissa Bianchini

Morgana Cosmica

Silvana Della Magliana

Sissy Lea

Sypario

Vezirja