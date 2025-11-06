10.2 C
Meliconi Base Move EVO: Base Anti-Vibrazioni per Lavatrice

Meliconi Base Move EVO: Base Anti-Vibrazioni per Lavatrice

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €65.00 – €53.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

Meliconi Base Move EVO (Wash), Anti-Vibration Base with Wheels and Brakes, for Washing Machines or Dryers, 250 kg, White

Meliconi Base Move EVO (Wash) – La Soluzione Ideale per la Tua Lavatrice o Asciugatrice

Scopri la Base Move EVO (Wash) di Meliconi, un accessorio progettato per rendere la tua vita domestica più semplice e organizzata. Questo supporto antivibrazione, dotato di ruote e freni, è il compagno perfetto per lavatrici e asciugatrici, con una robusta portata di fino a 250 kg.

Praticità e Sicurezza

Grazie alle pratiche leve frontali, potrai posizionare la tua lavatrice in nicchie o spazi angusti senza alcuno sforzo. Estrarre le ruote e attivare i freni è un gioco da ragazzi: ti basterà sollevare e abbassare le levette in modo semplice e intuitivo.

Vantaggi della Base Move EVO

  • **Facile movimentazione**: sposta i tuoi elettrodomestici con un semplice gesto, senza il rischio di danneggiarli.
  • **Riduzione delle vibrazioni**: i freni attivi garantiscono stabilità e minori vibrazioni durante le centrifughe, per un’esperienza di lavaggio più silenziosa.

Compatibilità e Sostenibilità

Compatibile con tutte le lavatrici e asciugatrici a carica frontale di larghezza 60 cm e profondità fino a 61 cm. In più, la base è realizzata in plastica riciclata, contribuendo così alla sostenibilità del pianeta.

Pronta all’Uso

La Base Move EVO è premontata, il che significa che potrai utilizzarla immediatamente senza complicate istruzioni di montaggio.

Con un design italiano e un impegno per la qualità che dura da oltre 10 anni, Meliconi è il tuo partner di fiducia per semplificare la vita quotidiana. Non aspettare oltre, scegli la Base Move EVO e trasforma il tuo modo di fare lavatrici oggi stesso!

Meliconi Base Move EVO: Base Anti-Vibrazioni per Lavatrice

