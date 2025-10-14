Mele del Trentino: salute e sostenibilità in autunno

Da settembre a novembre, e per alcune varietà fino a dicembre, si svolge la raccolta delle mele. In Trentino-Alto Adige, un sistema innovativo utilizza una funivia per trasferire i frutti dai campi a cave sotterranee. Qui, la temperatura naturale della roccia consente una conservazione sostenibile, riducendo il consumo energetico del 30% rispetto ai metodi tradizionali. Questo progetto, supportato da fondi PNRR e risorse rinnovabili, mostra come l’agricoltura possa evolvere mantenendo la propria identità.

Le mele offrono numerosi benefici per la salute. Secondo la Dottoressa Silvana Di Martino, sono un’importante fonte di fibre, in particolare di pectina, che aiuta nella digestione e nel controllo del colesterolo. Contengono anche antiossidanti naturali come la quercetina e la vitamina C, che combattono i radicali liberi e rafforzano il sistema immunitario.

Consumare mele di stagione è fondamentale per massimizzare il loro valore nutrizionale. Quando vengono raccolte al momento giusto, mantengono intatti gusto, consistenza e principi attivi. In autunno, le mele sono completamente mature, offrendo un armonioso equilibrio tra zuccheri naturali e nutrienti.

Scegliere frutta locale e di stagione contribuisce a un’alimentazione più sostenibile, diminuendo l’impatto ambientale del trasporto e della conservazione artificiale. Mangiare una mela al giorno, in particolare se coltivata in modo innovativo e rispettoso nei confronti della natura, rappresenta non solo un gesto salutare, ma anche un passo verso una maggiore consapevolezza ambientale.