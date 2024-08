Melanzane sott’olio a crudo, la ricetta più amata in assoluto

Di tutte le conserve estive, le melanzane sott’olio a crudo sono una delle più apprezzate. Ecco la nostra ricetta per prepararle.

L’estate porta con sé frutta e ortaggi di alta qualità e il desiderio di preservarne il sapore anche per l’inverno è molto forte. Tra le verdure più conservate in assoluto ci sono le melanzane ed è per questo motivo che vogliamo condividere con voi una conserva che le vede protagoniste: le melanzane sott’olio a crudo.

Esistono diverse varianti di questo piatto e state tranquilli che alla fine della lettura di questo articolo le conoscerete tutte. Il procedimento che abbiamo seguito noi come ricetta base, per realizzare le melanzane sott’olio fatte in casa a crudo è un po’ lungo e richiede almeno 12 ore di attesa tra il primo passaggio e l’ultimo. Il risultato però sarà davvero incredibile e con un minimo di organizzazione potrete prepararle tutte in una volta e poi riporle in dispensa.

Melanzane sott’olio a crudo

Come fare le melanzane sott’olio a crudo

Per prima cosa lavate bene le melanzane e privatele delle estremità. Una alla volta, per evitare che anneriscano, sbucciatele con un pela patate. Tagliatele poi a fette di un centimetro di spessore quindi a bastoncini sempre di un centimetro e mano a mano che sono pronte adagiatele in un contenitore di vetro: potete utilizzare un vaso per conserve da almeno 4 l oppure una ciotola. Formate un primo strato di melanzane di circa 5 cm, salate e pressate bene con le mani in modo da compattarle. Noterete che comincerà a fuoriuscire del liquido di vegetazione. Aggiungete un po’ di aceto e proseguite con gli strati unendo sale e aceto fino a terminarle. Coprite con un piatto grande poco meno del diametro del contenitore e adagiatevi sopra un peso (una pentola colma d’acqua oppure una bottiglia sempre piena di acqua). Lasciare riposare per almeno 12 ore, noi consigliamo 24 ore. Dopo questa prima fase scolate le melanzane e strizzatele per bene con le mani oppure aiutandovi con uno schiacciapatate. Tritate aglio, peperoncino e menta e metteteli in una ciotola. Non è obbligatorio utilizzare la menta, naturalmente, potete optare anche per dell’origano o prezzemolo a vostro piacimento. Trasferite anche le melanzane nella ciotola e mescolate dividendole bene in caso fossero tutte pressate tra loro. Condite poi con abbondante olio e mescolate in modo da distribuire tutti i sapori. Trasferite le melanzane nei vasetti sterilizzati, pressando bene con le mani. Coprite con olio (vanno bene sia quello di semi che extravergine di oliva) lasciando un centimetro dal bordo. Appoggiate i tappi senza chiudere e lasciate riposare per 12 ore. Trascorso questo lasso di tempo rabboccate eventualmente l’olio, chiudete con il tappo e trasferite i vasetti in dispensa. Le vostre melanzane sono pronte per essere gustate dopo circa un mese.

Per creare il sottovuoto potete chiudere bene i vasetti e farli bollire per 5-10 minuti in un pentolone con un canovaccio all’interno, in modo che non sbattano tra loro. Poi scolateli e lasciateli raffreddare capovolti in modo che si crei perfettamente il sottovuoto.

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra preparazione:

La preparazione della ricetta delle melanzane sott’olio a crudo è un po’ lunga e potete anche optare per le melanzane sott’olio: più veloci da fare e comunque perfette da servire come antipasto!

Conservazione

Le melanzane sott’olio senza cottura si conservano in dispensa per circa un anno. Ricordatevi di apporre sempre un’etichetta che indichi il contenuto e la data di preparazione. Una volta aperte, meglio sei almeno dopo 1-2 settimane dalla preparazione, si conservano invece in frigorifero per una settimana.

Differenza tra le melanzane sott’olio alla calabrese, pugliese, napoletana e siciliana

Noi vi abbiamo spiegato come preparare la ricetta base, tuttavia di regione in regione questa preparazione subisce delle piccole modifiche legate per lo più alla tradizione. Tra queste ricette regionali non possiamo non citare le versioni calabresi, pugliesi, siciliana e napoletane. A vedersi sembrerebbero tutte uguali, ma in realtà si differenziano per passaggi ben specifici.