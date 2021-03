UN sensore acustico, piccolo come una penna, in grado di rilevare il suono generato dai nei, per scovare precocemente un sospetto melanoma. Il progetto della mini sonda che “ascolta” i nei per la diagnosi precoce dei tumori della pelle è già in una fase avanzata di studio. Porta la firma di un gruppo di giovani ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca ed è stato selezionato nell’ambito della terza edizione di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi. La sonda che scova i melanomi grazie all’analisi dei suoni si chiama “paMELA” (Photoacoustic Melanoma Detector) e per realizzarlo, l’università lombarda ha lanciato la campagna di crowdfunding al via da oggi su Produzioni Basso una piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Sì perché la sonda fotoacustica sarà low cost: costerà 8 mila euro.

“L’idea del progetto ‘paMELA’ è partita dall’osservazione degli studi riguardanti i fasci di protoni usati nella radioterapia per curare i tumori – spiega Elia Arturo Vallicelli ricercatore all’Istituto nazionale di Fisica Nucleare e coordinatore del progetto – a contatto con il cancro, infatti, i protoni emettono suoni che si possono ascoltare con una strumentazione molto sofisticata. Allora ci siamo detti, perché non utilizzare la stessa tecnica per la prevenzione, ad esempio in dermatologia per cercare melanomii? Ossia, il sensore acustico collegato al piccolo laser, è in grado di ascoltare i diversi suoni originati dai nei, mano a mano che vengono illuminati”. E come si fa a distinguere il suono emesso da un neo da quello di un melanoma? “E’ come ascoltare il suono di un violino da quello di un pianoforte. Sono diversi – spiega ancora Vallicelli, che aggiunge – il laser ricostruirà la struttura 3D, osservando le parti nascoste sotto gli strati superficiali della pelle. Studiando l’intensità dei segnali acustici (ultrasuoni), infatti, sarà possibile ricavare informazioni sulla densità della melanina, sulla forma e, in particolare, sullo spessore del neo o del melanoma. Il segnale acustico sarà elaborato da un’elettronica analogica che consentirà di amplificarlo e di convertirlo in digitale; un software di elaborazione dati, invece, estrarrà le informazioni dal suono e permetterà all’operatore di visualizzare i parametri del sospetto melanoma”. Ma il suono da cosa è generato? “Il laser appoggiato dal medico al neo, crea una variazione di pressione della pelle che a sua volta produce un suono, impercettibile all’orecchio, ma che invece si propaga fino al microfono che, a sua volta, decodifica a quale tipo di neo appartiene”

“Naturalmente – spiega ancora Vallicelli, team leader del progetto ‘paMELA’ – la ricerca è nata a partire dallo studio Proton Sound Detector dell’istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), abbiamo però unito le competenze dei gruppi di Microelettronica (per la progettazione dell’elettronica della sonda) e del gruppo di Biofisica (per la validazione sperimentale con campioni biologici) dell’università di Milano Bicocca. Essendo un progetto multidisciplinare perché spazia dall’acustica all’elettronica e alla medicina, abbiamo messo insieme le competenze di diversi gruppi. Non solo. A differenza degli strumenti in commercio oggi basati sull’effetto fotoacustico, che devono adattarsi all’osservazione di una vasta gamma di sistemi biologici, lo sviluppo di una sonda compatta e specializzata nella rilevazione dei melanomi permette di abbatterne i costi e di ottimizzare la capacità diagnostica. Il nostro obiettivo è quello di consegnare nella mani del dermatologo uno strumento in grado di massimizzare l’accuratezza della diagnosi e l’efficacia terapeutica successiva».

La prevenzione dei tumori della pelle in Italia: i numeri

«Tutto è partito da un neo che non ho mai fatto controllare”. Spesso le conversazioni dal dermatologo iniziano così: per sottovalutazione o per paura non ci decidiamo mai a sottoporci con regolarità al controllo dei nei. Eppure, il melanoma cutaneo è una realtà, oggi più che mai: i casi di diagnosi sono in aumento in tutto il mondo. Insomma, il sole fa bene (all’umore, alle ossa, ai polmoni) ma troppo può essere nocivo.

E in un anno i nuovi casi di melanoma, in Italia, sono aumentati del 20%, da 12.300 nel 2019 a quasi 14.900 nel 2020. Da un lato, la disponibilità di migliori strumenti per la diagnosi e la maggiore partecipazione dei cittadini alle campagne di sensibilizzazione per il controllo dei nei. Dall’altro lato, si osservano sempre più le conseguenze negli adulti della scorretta esposizione al sole da adolescenti e dell’utilizzo delle lampade solari, inserite dall’Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (IARC) nella categoria di massimo rischio delle sostanze cancerogene, al pari del fumo di sigaretta. Nel nostro Paese, il melanoma è il secondo tumore più frequente negli uomini under 50 e il terzo nelle donne in quella fascia d’età. Il rischio di insorgenza è legato a fattori genetici, fenotipici e ambientali.

Le regole da seguire sono semplici: non bisogna esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, la crema protettiva deve sempre essere applicata e le lampade solari vanno assolutamente evitate. E ogni anno è necessario sottoporsi al controllo dei nei da parte del dermatologo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è elevata, pari all’87% (89% donne e 85% uomini). E nel nostro Paese vivono quasi 170mila cittadini (169.900) dopo la scoperta della malattia. Se individuato precocemente ed eliminato con una corretta asportazione chirurgica durante la fase iniziale