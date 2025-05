Melanoma, screening gratuito: l’iniziativa “Cerca il tuo neo 2025”

Effettuare controlli regolari sulla pelle è essenziale per combattere il melanoma. A partire da maggio, la campagna “Cerca il tuo neo 2025”, promossa da Heliocare, offrirà check-up dermatologici gratuiti per sensibilizzare sul rischio associato all’esposizione non protetta al sole. Il melanoma è il terzo tumore più comune in Italia tra le persone sotto i 50 anni, ma molti non comprendono l’importanza di monitorare la pelle. Fattori come l’eccessiva esposizione ai raggi UV, predisposizione genetica e pelle chiara aumentano il rischio.

La campagna mira a educare alla prevenzione, sottolineando l’importanza di osservare eventuali cambiamenti nei nei e nelle macchie cutanee. Dal 4 maggio, una clinica dermatologica mobile inizierà un tour in Italia, effettuando screening gratuiti tramite dermatoscopia, un metodo specifico per analizzare i nei. Realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST), la campagna prevede 20 giornate in 18 città, con l’obiettivo di effettuare oltre 1.500 controlli specialistici.

Il calendario delle tappe include Roma, Napoli, Cosenza, Catania, Palermo, Cagliari, Firenze, Livorno, Genova, Torino, Milano, Monza, Padova, Modena, Rimini, Pescara, Bari e Lecce. Ogni città avrà l’opportunità di partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione per prendere coscienza della propria pelle e apprendere strategie per proteggerla. Heliocare e SIDeMaST continuano così il loro impegno nella sensibilizzazione riguardo il melanoma.