Una macchia su un vestito, quello più sacro che abbiamo, la nostra pelle. È questo il melanoma, il tumore della pelle più aggressivo. È con questa immagine che inizia il primo episodio della serie di podcast “Oltre la pelle diary – Storie in ascolto”, dedicati al percorso che i pazienti con melanoma compiono dalla diagnosi alla terapia. “Il diario che scriviamo insieme è un dono dei molti pazienti a cui è stato diagnosticato il melanoma della pelle e di alcuni dei medici che li hanno in cura. Le persone che ci hanno aiutato a scriverlo sono quelle che hanno avuto il coraggio di andare oltre la loro pelle per farci capire come quella macchia abbia cambiato la loro vita”, racconta Ilaria Cappelluti, speaker radiofonica e voce dei podcast. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione “Oltre la pelle”, promossa da Novartis in collaborazione con Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus.



Diario di viaggio, di bordo, di guerra, d’amore. I diari sono i luoghi del libero pensiero e della libera parola. Quello medico è certamente un genere particolare di diario che contiene gli elementi del viaggio, cioè del percorso del paziente, della vita quotidiana, della lotta contro la malattia. “Da un punto di vista psicologico è molto importante per un paziente tenere un diario perché permette di dare voce a speranze e paure che troppo spesso non trovano sfogo, appesantendo la persona di negatività. La narrazione ci permette di mettere in ordine le emozioni, anche quelle più negative, e di assumere nei loro confronti una maggiore capacità di controllo”, spiega Guendalina Graffigna, professore di Psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica.

Nel podcast viene ribadita l’importanza per il paziente di partecipare attivamente al suo percorso di salute, dalla prevenzione alla cura. È fondamentale non sentirsi solo fruitori di una terapia o di un servizio, ma protagonisti. Per farlo al meglio è necessario essere informati e formati sulla propria condizione, così da riuscire a fare le giuste domande e ottenere le risposte che contribuiscono a non sentirsi in balia degli eventi. La scrittura, il diario, possono venire in aiuto anche in questo caso. “Davanti al medico è normale sentirsi confusi e frastornati ma è importante riuscire a fare tutte le domande che vengono in mente, anche quelle più banali. Possiamo aiutarci segnandole sul nostro diario ogni qual volta ci vengono in mente, così quando saremo davanti allo specialista sarà più facile avere il coraggio di farle”, conclude Graffigna.