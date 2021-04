Potenziare l’azione anti-tumorale del sistema immunitario aiutandolo su più fronti. È questa la strategia usata dalla combinazione di farmaci – relatlimab e nivolumab – che agiscono su due vie diverse, entrambe coinvolte nella risposta immunitaria dell’organismo, sbloccando meccanismi che il tumore contribuisce a non far funzionare in maniera efficace. Il mix è stato sperimentato in pazienti con on melanoma metastatico o non resecabile non trattato precedentemente e messo a confronto con il solo nivolumab dimostrando di aumentare la sopravvivenza libera da progressione, il tempo che trascorre prima che la malattia avanzi. I dati emergono dallo studio Relativity-047 e sono i primi a riguardare un anticorpo anti-LAG-3.

LAG-3

Relatlimab è infatti un anticorpo che agisce sul gene 3 per l’attivazione dei linfociti (LAG-3), una molecola di superficie espressa sulle cellule T effettrici e regolatorie (Treg). LAG-3 regola la via di un checkpoint immunitario di tipo inibitorio che limita l’attività delle cellule T, determinando una compromissione della capacità di attaccare le cellule tumorali. In situazioni di persistenza cronica di malattie come il cancro, le cellule T manifestano un progressivo esaurimento funzionale caratterizzato da una sovraregolazione di checkpoint immunitari inibitori come PD-1 e LAG-3. Anche se LAG-3 e PD-1 sono vie distinte di checkpoint immunitari, possono potenzialmente agire in maniera sinergica sulle cellule T effettrici portando a esaurimento funzionale le cellule T. Relatlimab è un anticorpo che si lega a LAG-3 sulle cellule T, ristabilendo la funzione effettrice delle cellule T depauperate. Relatlimab, in combinazione con nivolumab, è il primo anticorpo anti-LAG-3 che dimostri un beneficio per i pazienti.

Il melanoma

Il melanoma è una forma di tumore della pelle caratterizzata da un’incontrollata crescita delle cellule che producono il pigmento (melanociti) localizzate nella pelle. Il melanoma metastatico è la forma più letale della malattia e si manifesta quando il cancro si diffonde oltre la superficie della pelle agli altri organi. L’incidenza di melanoma è aumentata costantemente negli ultimi 30 anni. Negli Stati Uniti, si stima che nel 2021 si registreranno 106.110 nuove diagnosi di melanoma e circa 7.180 morti correlate. Globalmente, l’Organizzazione Mondiale della Salute stima che, entro il 2035, l’incidenza di melanoma raggiungerà quota 424.102, con 94.308 decessi correlati. Il melanoma è per la maggior parte curabile quando trattato negli stadi iniziali; tuttavia, le percentuali di sopravvivenza diminuiscono se sono coinvolti i linfonodi regionali.