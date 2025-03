Melanoma, nove batteri per potenziare l’immunoterapia

Contro il melanoma avanzato resistente, un mix di nove batteri intestinali potrebbe migliorare l’efficacia dell’immunoterapia. Questo sarà verificato dallo studio internazionale MELODY-1, che coinvolgerà pazienti da 18 centri in Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. Il primo paziente, in cura presso l’Istituto Nazionale Tumori Irccs “Fondazione G. Pascale” di Napoli, riceverà un nuovo trattamento sotto la guida di Paolo A. Ascierto, presidente di SCITO e della Fondazione Melanoma.

Ascierto ha evidenziato come il microbiota intestinale giochi un ruolo cruciale nella risposta immunitaria. In particolare, sono stati identificati nove batteri specifici in pazienti oncologici che rispondono all’immunoterapia, portando alla creazione di un ‘prodotto bioterapeutico vivo’, MB097, che verrà testato nello studio clinico di Fase I, Melody-1. MB097 sarà somministrato per via orale in combinazione con pembrolizumab, un inibitore dei checkpoint immunitari.

Nello studio, tutti i pazienti riceveranno MB097 e pembrolizumab per un massimo di sei mesi. Metà dei partecipanti assumerà anche vancomicina per ridurre la flora batterica intestinale, al fine di facilitare l’attecchimento dei ceppi batterici. Dopo sei mesi, i pazienti che risponderanno al trattamento potranno continuare a ricevere pembrolizumab per ulteriori 18 mesi.

La sperimentazione valuterà l’efficacia del trattamento standard, l’attecchimento dei ceppi batterici e i cambiamenti nei biomarcatori immunitari, oltre alla sicurezza e tollerabilità della nuova terapia. Secondo Margaret Ottaviano, MB097 potrebbe potenziare la risposta immunitaria, attivando linfociti T citotossici e cellule Natural Killer, favorendo la lotta contro le cellule tumorali.