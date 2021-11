A PARTIRE dal 2013 in Italia la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con melanoma è migliorata significativamente soprattutto negli uomini, passando dall’87% del 2003-2007, al 93% del 2013-2017. E il miglioramento, grazie alla disponibilità dei nuovi farmaci immunostimolanti, è stato più marcato per i pazienti maschi con melanomi di spessore maggiore di 4 millimetri e con prognosi peggiore, per i quali la sopravvivenza a 5 anni è passata dal 48% al 61%. È il risultato di uno studio congiunto dell’AIRTUM, l’Associazione dei Registri Tumori italiani, coordinato dal Registro Tumori della Romagna, sostenuto con finanziamenti dell’Intergruppo Melanoma Italiano (Imi) e presentato in anteprima nel corso del XXVII Congresso nazionale IMI, che si tiene a Torino da oggi all’8 novembre.



Una buona notizia, non c’è dubbio. E nemmeno l’unica, perché al congresso le novità positive sono diverse e riguardano tanti aspetti della malattia, dall’epidemiologia, alla genetica, alla chirurgia, come dice a Oncoline Ignazio Stanganelli, presidente IMI, direttore della Skin Cancer Unit IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori e professore associato dell’Università di Parma: “Già lo scorso anno avevamo visto un calo dell’incidenza del melanoma in Italia nella generazione degli anni settanta, grazie alle campagne di educazione sanitaria. Quest’anno presentiamo lo studio sui dati di sopravvivenza, che tra l’altro è valso a Federica Zamagni, giovane biostatistica dell’IRST, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, l’Elvo Tempia Special Prize 2021 per i progressi di scienza e medicina nella conoscenza del cancro”.

La vita si allunga in entrambi i sessi. Ma negli uomini di più

I dati di sopravvivenza presentati in anteprima a Torino hanno confermato che in entrambi i sessi lo spessore medio dei melanomi registrati nel periodo 2003-2017 ha continuato a diminuire e che, parallelamente, la sopravvivenza dei pazienti ha continuato a migliorare. “Tuttavia – dice Emanuele Crocetti, past-president AIRTUM, consulente di IRST e co-autore della ricerca – la sopravvivenza a 5 anni è aumentata in modo particolare per gli uomini: passando dall’87% tra il 2003 e il 2007, al 93% tra il 2013 e il 2017, per tutti i melanomi”.

Una differenza di genere che resta inspiegata

Come anticipato, il miglioramento della sopravvivenza è stato più forte per gli uomini, mentre nelle donne con melanomi di spessore massimo la percentuale è ferma al 52%. A parità di gravità di diagnosi, quindi, nello stesso arco di tempo le donne non hanno guadagnato anni di vita. Perché? “Non abbiamo una risposta – riprende Crocetti – possiamo ipotizzare che alla base di questa differenza tra uomini e donne ci sia una diversa modalità di risposta ai farmaci immunostimolanti, che abbiamo cominciato a utilizzare nel 2013”. Le ragioni alla base dell’incremento di sopravvivenza registrato in un tempo relativamente breve sono due, sottolinea Stanganelli: la diagnosi precoce che fa emergere melanomi meno spessi e quindi con prognosi migliore, e i nuovi farmaci, che sono stati introdotti dopo il 2010 e che sono le target therapy anti-BRAF per le persone che hanno mutazione del gene BRAF e le immunoterapie anti-CTLA-4 e anti-PD-1 per il melanoma avanzato.

Oggi si operano anche i tumori al IV stadio

Non solo le terapie, ma anche la chirurgia del melanoma sta cambiando. È cambiata, anzi. “Oggi – dice Roberto Patuzzo, chirurgo del Reparto Melanoma e Sarcoma dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano – oltre ad operare il primo, il secondo e, soprattutto il terzo stadio di malattia come sempre, interveniamo anche sul quarto stadio e sulle metastasi, perché eliminandoli chirurgicamente e somministrando poi al paziente terapie mirate lo rendiamo di nuovo libero dalla malattia”. “In pratica – aggiunge Pietro Quaglino, associato di Clinica Dermatologica dell’Università di Torino – la chirurgia è ‘disegnata’ sul paziente e anche se non è più la prima scelta è un tassello fondamentale del percorso di cura multidisciplinare”.

L’immunoterapia rende operabile il tumore

L’immunoterapia, infatti, dà risultati importanti in circa la metà dei pazienti, riducendo le dimensioni del tumore e rendendolo circoscritto e operabile. Tuttavia, tutto questo funziona se il malato oncologico di stadio avanzato viene preso in carico in centri nei quali esiste un team multidisciplinari, dove il dermatologo, l’anatomopatologo, l’oncologo, il radiologo, il genetista e il chirurgo si confrontano stabilendo il percorso terapeutico migliore. Non a caso una delle parole chiave del XXVII congresso IMI è multidisciplinarietà. Si cura meglio, soprattutto nei casi di malattia avanzata, quando la sequenza delle terapie più adatte a ogni singolo paziente viene decisa insieme da dermatologi, oncologi, genetisti, radiologi, chirurghi, e addirittura dall’intelligenza artificiale, che viene in aiuto della diagnostica precoce.

Il dermatologo superesperto e l’IA

Un ruolo di primo piano ce l’ha anche la tecnologia. L’Intelligenza artificiale, come strumento di prevenzione secondaria, potrebbe fare la differenza. “L’obiettivo è stabilire, grazie a parametri di elaborazione avanzati se un neo è ‘non sospetto’, ‘sospetto’, ‘altamente sospetto’ o ‘non valutabile”, sottolinea Luigi Naldi, presidente di Gised, Gruppo Italiano Studi Epidemiologici in Dermatologia e Direttore della Unità operativa complessa di dermatologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza. In quest’ottica “cambia anche il ruolo del dermatologo – aggiunge Stanganelli – che sfruttando l’intelligenza artificiale, da ‘esperto’ diventerà un ‘super esperto’, consentendo di diagnosticare questo tumore della pelle molto aggressivo in fase precoce”.

Telepatologia e patologia computazionale

Una realtà, quella della IA, che in Italia comunque ha ancora forti vincoli normativi ed economici. Mentre è già operativa e con eccellenti risultati sia la telepatologia che la patologia computazionale. Nel caso della telepatologia si consente ai patologi di potersi confrontare in tempo reale con altri specialisti di tutto il mondo prima di emettere una difficile diagnosi, fornendo rapidamente consulenze di alta qualità a distanza. Nel secondo caso, quello della patologia computazionale, per mezzo della quantificazione automatizzata è possibile giungere a diagnosi più precise e standardizzate, riducendo il margine di errore. Durante la pandemia, i teleconsulti genetici hanno registrato un incremento del 34%. E proprio dal teleconsulto dovuto a Covid che provengono i dati di uno altro studio presentato in anteprima a Torino. La ricerca definisce quali geni sono da analizzare in caso di familiarità o di melanomi multipli, come individuare i pazienti da sottoporre al test e i protocolli di sorveglianza da far seguire.

“A partire dal 2016 – dice Paola Ghiorzo, Direttore dell’unità Genetica dei Tumori Rari dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e ordinario di Biologia e genetica all’Università di Genova – abbiamo analizzato, in condivisione e grazie anche al teleconsulto IMI, le mutazioni germinali (cioè presenti già alla nascita, ndr) di un gruppo geni che includeva CDKN2A, CDK4, BAP1, POT1, ACD, TERF2IP, MITF, ATM. Gli esami hanno coinvolto 879 nuclei familiari di pazienti con melanoma provenienti da 25 diversi centri italiani e ci hanno dato un quadro delle mutazioni genetiche a livello nazionale in rapporto con l’incremento dei casi di melanoma”. Le conclusioni? “I nostri dati suggeriscono di evitare i test genetici quando l’età della prima diagnosi è superiore ai 60 anni”, dice Ghiorzo. Al contrario, sotto i 60 anni, e soprattutto tra i 40-50enni, lo studio ha messo in evidenza un calo delle percentuali di pazienti con il gene BRAF mutato e il raddoppio dei pazienti che avevano mutati altri geni che sono stati individuati più recentemente.

Il melanoma prima e dopo Covid

Un’indagine A.I.Ma.Me, Associazione Italiana Malati di Melanoma e tumori della pelle, in collaborazione con IMI ha valutato la gestione di due gruppi di pazienti con melanoma diagnosticato prima e dopo l’inizio della pandemia. L’obiettivo era di capire se e quanto l’entrata del Covid nelle nostre vite e nel nostro sistema sanitario avesse inciso sul management dei pazienti già in cura al momento della crisi sanitaria rispetto a quelli il cui percorso diagnostico-terapeutico era stato avviato durante la crisi. “Noi abbiamo una linea diretta con i malati – dice Giovanna Nievo, presidente A.I.Ma.Me. – che ci ha consentito di approfondire lo stato dell’arte della loro presa in carico e cura”. In tutto, tramite questionario online, sono stati intervistati 587 uomini e donne: 334 nel Gruppo 1 e 252 nel Gruppo 2 con una età media rispettivamente di 54 e 51 anni.

Con le chiusure tempi più lunghe per la diagnosi

I motivi che hanno portato alla visita dermatologica, durante la quale è stato diagnosticato il melanoma, sono gli stessi nei due gruppi: nel 42-44% si era una lesione sospetta e nel 45-42% di un controllo generale dei nevi. Ci sono invece differenze significative, per quanto riguarda i tempi di attesa per accedere alla visita dermatologica nella quale è stata fatta la diagnosi di melanoma: nel Gruppo 1, l’88% dei pazienti ha dovuto attendere meno di 3 mesi, e soltanto il 2,7% più di 6 mesi, mentre nel Gruppo 2, queste percentuali sono state rispettivamente dell’84,1% e del 7,9%.

Ma la gestione del paziente non è cambiata. Forse è migliorata

“Sotto il profilo del ‘patient management’ – afferma Saverio Caini, Dirigente medico dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) – la gestione dei due gruppi non è stata diversa e dunque non è stato rilevato un particolare deterioramento nella qualità della diagnosi e cura tra prima e dopo covid. Anzi per alcuni aspetti c’è stato perfino un miglioramento” In particolare, il tempo di attesa per l’asportazione del melanoma è stato inferiore di 15 giorni più spesso nel Gruppo 2 (42,5%) che non nel Gruppo 1 (35,9%), e anche il referto istologico è stato consegnato con più rapidità durante il Covid. La percentuale dei pazienti con tempo di attesa di consegna del referto inferiore a 15 giorni è stata rispettivamente 51,6% e 46,4% nei Gruppi 2 e 1. “L’appello che lanciamo come IMI – conclude Stanganelli – è incrementare i centri di eccellenza oncologica in cui gli specialisti si confrontino e seguano le indicazioni dettate a livello internazionale”.