Il melanoma nasce da una piccola macchia sulla pelle, un neo che si deforma e comincia a crescere in maniera strana. Eppure il fatto di essere visibile, al contrario di altri tumori, non aiuta sempre la diagnosi precoce. Che sarebbe invece fondamentale. Perché, sebbene il melanoma sia la forma di tumore della pelle più grave, se preso in tempo può essere asportato con successo, senza bisogno di sottoporsi a ulteriori terapie. Per farlo è necessario che ci sia attenzione e “sospetto” nei confronti dei nei che vediamo deformarsi. Proprio “Il sospetto” è il titolo della seconda puntata della serie di podcast “Oltre la pelle diary – Storie in ascolto”, dedicati al percorso che i pazienti con melanoma compiono dalla diagnosi alla terapia. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione “Oltre la pelle”, promossa da Novartis in collaborazione con Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus.



La prevenzione del melanoma passa dalle visite periodiche dal dermatologo che valuta attentamente tutti i nei. È nel suo studio che nasce il sospetto che non si tratti di una semplice neo ma, purtroppo, di un melanoma. “Tutto è cominciato quando mi sono accorta di un neo sulla pancia, vicino l’ombelico, che all’improvviso era diventato nero. Prima della gravidanza avevo sempre controllato i nei perché ho una carnagione chiara e in aggiunta abito al mare, ma da quando ero rimasta incinta alcune cose erano passate in secondo piano”, racconta Monica Forchetta, paziente di melanoma e presidente dell’Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM) nel podcast. “Comunque ho preso subito appuntamento e dopo tre giorni ero dalla dermatologa”. A me tanto non succede, era quello che pensava Monica e che molti pensano. Come Giovanna Niero, paziente e presidente di A.I.Ma.Me., che ha scoperto il suo melanoma sul cuoio capelluto. “La diagnosi è arrivata a ciel sereno: non avevo alcuna idea di cosa fosse un melanoma anche perché al tempo non c’era informazione circa questa malattia”.

La pelle è l’organo più grande del nostro corpo, la sua estensione è di ben due metri quadrati. “Per controllarla il dermatologo deve usare occhio, cervello e il dermatoscopio, lo strumento che consente di vedere cose che a occhio nudo non si possono vedere”, dice Giuseppe Argenziano, professore di Dermatologia all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli. “E’ un esame semplice, indolore. La mappatura dei nei viene poi riservata a una piccola porzione dei pazienti, quelli che hanno molti nei e li hanno irregolari”. Sono questi i pazienti che devono tenere sotto controllo periodico lo stato dei nei, con una frequenza indicata dal dermatologo.

Il sospetto è l’anticamera della verità, si dice. Nel caso del melanoma il sospetto può essere un vero salvavita e condurre alla rimozione del neo e, nel caso in cui si tratti di melanoma, alla terapia tempestiva. Per farlo bisogna armarsi di coraggio, per il proprio bene, come racconterà il terzo podcast.