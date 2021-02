Determinare vuole dire delimitare, capire data una situazione cosa si può fare, per poi agire. Quando parliamo di melanoma, con determinazione intendiamo quella dei pazienti, che devono cercare di essere protagonisti della loro storia di malattia per affrontarla al meglio; e quella della patologia, l’identikit preciso delle caratteristiche del tumore che permette di scegliere la terapia più adatta. Alla determinazione è dedicato il terzo podcast della serie “Oltre la pelle diary – Storie in ascolto”, che parla del percorso che i malati con melanoma compiono dalla diagnosi alla terapia. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione “Oltre la pelle”, promossa da Novartis in collaborazione con Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus.



“Quando ho ricevuto la diagnosi ho capito che non dovevo darla vinta al melanoma. Ho tirato fuori le unghie e ho cominciato a combattere, anche se la paura era tanta”, confessa nel podcast Monica Forchetta, presidente di APAiM. Per fortuna oggi ci sono molti specialisti che possono aiutare chi si trova in questa situazione, come gli psicologi o gli psicoterapeuti. “Mettere in ordine i dubbi, a questo serve l’incontro con lo psicologo, che è come un amico che ti ascolta senza giudicare e senza paura delle emozioni negative che puoi tirare fuori”, spiega Guendalina Graffigna, professore di Psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica di Milano. “Purtroppo non sempre i pazienti trovano queste figure nei centri, ma dove ci sono le Reti oncologiche o nei centri di eccellenza sono sempre più presenti”.

Nel caso del melanoma, la determinazione vuol dire anche essere consapevoli del tipo specifico di malattia e delle terapie mirate che possono essere usate. Per esempio quelle che colpiscono le mutazioni Braf. “Braf è un gene che produce una proteina con lo stesso nome. Agisce come un interruttore che si spegne e si accende così che le cellule sanno quanto moltiplicarsi e quando fermarsi”, spiega Teresa Troiani, oncologa all’Università della Campania Luigi Vanvitelli. “Nel tumore con mutazione Braf la proteina è sempre attiva e dice alle cellule di crescere in maniera incontrollata”. Come si diagnostica? Con un’analisi genetica dopo l’asportazione del neo. “Il test deve essere eseguito da tutti i pazienti in terzo e quarto stadio. Cioè con metastasi nei linfonodi o con metastasi a distanza, perché questi due gruppi di malati possono beneficiare di una terapia specifica”, va avanti la specialista. “Si tratta di farmaci intelligenti che colpiscono proprio quella proteina, che peraltro si prendono a casa migliorando in questo modo la qualità di vita del paziente”.