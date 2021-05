Prendere il sole senza rischiare la salute, riconoscere un neo da far controllare immediatamente, l’importanza di una diagnosi precoce nel caso in cui si scopra un melanoma. Questi tra i temi affrontati durante la diretta sul profilo Instagram di salute_eu in cui la cantante padovana Chiara Galiazzo ha intervistato Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori di Napoli. “Durante questo anno di Covid abbiamo trascurato le visite di routine, torniamo a farle: un controllo annuale può salvare la vita”, dice Ascierto

Melanoma, riconoscere i segnali del corpo: le domande di Chiara Galiazzo all’oncologo Paolo Ascierto



La diretta è la prima di una serie di cinque dedicate a melanoma, orticaria e psoriasi in cui sono cantanti, attrici e conduttori ad intervistare uomini di scienza.