Una curva che non sembra accennare ad abbassarsi. È quella dei nuovi casi di melanoma. Gli ultimi dati arrivano dall’Inghilterra, ma fotografano una situazione che è simile in molti Paesi: rispetto agli anni Ottanta dello scorso secolo – si legge sullo studio pubblicato su The Lancet Regional Health – i casi sono quintuplicati negli uomini e cresciuti di due volte e mezzo nelle donne. Colpa del diffondersi delle cattive abitudini, prima fra tutte quella di esporsi ai raggi solari senza protezione e nelle ore più assolate del giorno, ma anche merito della capacità di diagnosi sempre più accurata. Il risultato è comunque quello di avere un numero sempre crescente di pazienti che affrontano il percorso che va dalla diagnosi al trattamento, a secondo del tipo di melanoma. A questo cammino, scandito in tappe, alle domande e al bisogno di rassicurazione di cui hanno bisogno le persone che lo intraprendono sono dedicati i podcast di “Oltre la pelle diary – Storie in ascolto”. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione “Oltre la pelle”, promossa da Novartis in collaborazione con Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus.